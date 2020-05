Plenković: U ponedeljak raspuštanje Sabora, izbori u junu ili julu

Danas pre 2 sata | Piše: Beta

Premijer Hrvatske i predsednik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Andrej Plenković izjavio je danas da će u ponedeljak, 18. maja, biti raspušten Sabor i da parlamentarni izbori mogu da bude raspisani za kraj juna ili prvu polovinu jula.

„Smatramo da je trenutak primeren, da je epidemiološka slika takva da imamo jednocifrene brojeve novozaraženih i da ćemo uz vrlo odgovorno ponašanje biti u prilici da organizujemo izbore u ustavnom roku. To onda ostavlja predsedniku Republike mogućnost da to bude 21. juna, 28. juna, 5. jula ili 12. jula“, rekao je Plenković novinarima u Zagrebu posle sastanka predstavnika stranaka parlamentarne većine. On je dodao da je o odluci da se raspusti Sabor obavestio