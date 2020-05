Vladika Joanikije i sveštenici pušteni na slobodu!

RTS pre 5 minuta

Episkopu budimljansko-nikšićkom Joanikiju i osmorici sveštenika Mitropolije crnogorsko-primorske neće biti produženo zadržavanje, rekao je novinarima rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću Stevo Šekarić. Detalji će biti saopšteni na konferenciji za novinare koja je zakazana za 10 časova.

Episkopu budimljansko-nikšićkom Joanikiju bilo je određeno zadržavanje do 72 sata zbog litije koja je održana na dan Svetog Vasilija Ostroškog u gradu pod Trebjesom. Pored njega, zadržavanje je bilo određeno i za sveštenike Slobodana Jokića, Danila Zirojevića, Željka Rojevića, Ostoju Kneževića, Mirka Vukotića, Vasilija Brborića, Dragan Krušića i Nikolu Marojević. To je dovelo do protesta građana širom Crne Gore koji su tražili da se oni puste na slobodu. Mitropolit