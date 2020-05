Predat optužni predmet protiv sveštenika u Crnoj Gori

RTV pre 9 sati | Tanjug

NIKŠIĆ - Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Nikšiću predalo je Osnovnom sudu optužni predlog protiv devet sveštenika Budimljansko-nikšićke eparhije, zato što su 12. maja u tom gradu postupali suprotno naredbama Ministarstva zdravlja - okupili se na Trgu Šaka Petrovića i učestvovali u litiji zajedno sa građanima.

To je danas saopštio rukovodilac ODT-a u Nikšiću Stevo Šekarić, koji je naveo da se sveštenicima na teret stavlja krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, prenosi RTCG. On je naveo da je tužilaštvo prikupilo dokaze neophodne za podizanje optužnog akta i to u roku od 72 sata dok su se okrivljeni nalazili lišeni slobode i zadržani. Šekarić je naveo da tužilaštvo nije stavilo predlog za određivanje pritvora za