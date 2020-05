Ružić: Birača više od onih kojima sleduje 100 evra - zbog mesta prebivališta

N1 Info pre 1 sat | FoNet

Razlika između 5,5 miliona građana koji mogu dobiti 100 evra i 6,7 miliona na biračkom spisku nastala je zbog toga što nemaju svi prebivalište u Srbiji, izjavio je ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić.

"Oni naši državljani koji imaju aktivno prebivalište u Srbiji, o čemu registar vodi Ministarstvo unutrašnjih poslava, a žive u inostranstvu prosto nisu u državi. To je sve aproksimacija, kao što je i ovih 5,5 miliona aproksimacija, a ako neko od toga želi da pravi priču o tome da se sprema neka malverzacija, to nije utemeljeno", rekao je Ružić. On je u emisiji Pravi ugao na Radio-televiziji Vojvodine rekao da je oko 6,7 miliona glasača bilo za predsedničke izbore