Tramp zapretio da će trajno zamrznuti američko finansiranje SZO

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je da će trajno zamrznuti američko finansiranje Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

Tramp je generalnom direktoru SZO Tedrosu Adhanomu Gebrejesusu poručio da će obustaviti sredstva ukoliko se SZO ne obaveže na značajna poboljšanja. "Ako se SZO ne obaveže na značajna poboljšanja u roku od 30 dana, pretvoriću privremenu obustavu finansiranja SZO u trajnu meru i preispitaću naše članstvo u organizaciji", tvitovao je Tramp. Američki predsednik je objavio i fotografije pisma šefu SZO.