Dodik o prisluškivanju opozicije: "To je ono što bi nazvali performansom ili što bi se u običnom narodu nazvalo zezanje"

Blic pre 1 sat | Z. K.

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je ono što je rekao sinoć na sednci Narodne skupštine bio preformans. – Naravno da je to bio deo odnosa u samoj Skupštini.

I onaj koji prisluškuje to ne oglašava i ne saopštava javno. To je ono što bi oni u opoziciji nazvali performans ili što bi se u običnom narodu nazvalo zezanje – rekao je Dodik, prenosi ATV. Inače, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lučak rekao je da odgovorno tvrdi da nema nikakvog prisluškivanja, pogotovo poslanika, ali ni bilo koga drugog u Republici Srpskoj ko se ne bavi kriminalom. To je rekao komentarišući sinoćnje tvrdnje srpskog člana