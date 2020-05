Ministar negira prisluškivanje opozicije, Dodik kaže - to je bio performans

N1 Info pre 4 sata | Beta

Ministar unutrašnjih poslova RS Dragan Lukač demantovao je navode o prisluškivanju opozicionih poslanika, što je na posebnoj sednici parlamenta RS potvrdio lider vladajućeg SNSD-a i srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik. Član Predsedništva BiH Milorad Dodik rekao je tokom rasprave o ukidanju vanrednog stanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske da je ono što je o prisluškivanju rekao na sednici u sredu uveče bio performans.

Izvor: Agencije "Naravno da je to bio deo odnosa u samoj Skupštini. I onaj koji prisluškuje to ne oglašava i ne saopštava javno. To je ono što bi oni u opoziciji nazvali performans ili što bi se u običnom narodu nazvalo zezanje", rekao je Dodik, prenela je Alternativna TV. Lukač je u parlamentu RS rekao da su Dodikovi navodi o prisluškivanju opozicionih poslanika "politička igra", kojom je želeo da uputi "političku lopticu" opozicionim poslanicima, posebno Drašku