Uhapšen zbog ubistva u Lazarevcu

Beogradska policija uhapsili je I. B. (1983) iz Lazarevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo, saopšteno je iz MUP-a Srbije. On se tereti da je, polovinom aprila u Lazarevcu, došao u kuću četrdesetogodišnjeg muškarca i nožem mu naneo više uboda u predelu grudi i vrata, od kojih je oštećeni preminuo. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.