Velike temperaturne promene u jednom danu: Kakvo nas vreme čeka danas i do kraja meseca

Kurir pre 39 minuta

Najniža temperatura od 8 do 13 stepeni.

Danas će ujutro u severnim i centralnim, a do podneva i u ostalim krajevima Srbije doći do prolaznog naoblačenja s kišom ili pljuskom i padom temperature. Sredinom dana i posle podne postepeni prestanak padavina i delimicno razvedravanje najpre na severozapadu a zatim i u centralnim krajevima. Vetar umeren i jak, severozapadni, samo ujutro na jugu i istoku slab, južnih pravaca. Posle podne vetar u slabljenju. Najniža temperatura oko 13, najviša oko 18 stepeni. Do