Njujork tajms na naslovnoj strani objavio 1.000 imena umrlih od kovida-19

Njujork Tajms je na svojoj današnjoj naslovnoj strani objavio imena 1.000 žrtava koronavirusa u Sjedinjenim Američkim Državama. Na ovaj način jedan od najuglednijih američkih dnevnih listova odao je počast žrtvama, kojih je sada skoro 100.000 u SAD.

The front page of The New York Times for May 24, 2020 pic.twitter.com/d14JhFp4CP Uz ime preminulih navedeni su i godina rođenja, mesto odakle su, kao i kratki detalji iz biografije. U Njujork tajmsu kažu da su listu sastavili na osnovu 1.000 čitulja koje su objavljene u stotinama američkih novina širom zemlje. Time su želeli da ukažu na ljudski i individualni aspekt smrtnosti od kovida-19. Za Džun Beverli Hil (85) iz Sakramenta je navedeno: "Niko nije pravio