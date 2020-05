Predsednik Austrije se zapričao pa ostao u restoranu nakon zatvaranja

Danas pre 5 sati | Piše: FoNet

Austrijski predsednik Aleksander van der Belen izvinio se danas nakon što ga je policija zatekla posle ponoći u restoranu u centru Beča sa suprugom Doris Šmidinger, iako kafići i restorani zbog epidemije korona virusa mogu da rade do 23 sata.

Van der Belen je listu „Kronen cajtung“ potvrdio incident i izvinio se, rekavši da se zapričao i zaboravio na vreme. Policajci su stigli u kontrolu kada su posle ponoći zatekli predsednika kako na terasi sa suprugom pije piće, prenela je Hina. U Austriji zbog epidemije kafići i restorani smeju da rade do 23 sata. U protivnom vlasnici mogu biti kažnjeni do 30.000 ebra. Restoran je bio službeno zatvoren kada je policija ušla. „Zaista mi je žao. To je bila greška“,