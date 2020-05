Manje umrlih za prva četiri meseca: Preminulih manje nego lane uprkos epidemiji korone

Kurir pre 9 sati

Za pravih četiri meseca 2020. u Srbiji je umrlo 2,8 odsto manje ljudi u odnosu na isti period lane, uprkos tome što je epidemija koronavirusa.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS) broj umrlih u periodu od januara do aprila ove godine je 34.642. - U odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj umrlih bio 35.654 ljudi, beleži se pad od 1.012 ili za 2,8 odsto - navode u RZS, ali dodaju da se beleži i pad živorođenih: - U Srbiji u periodu januara do aprila 2020. broj živorođenih je 19.166, a tokom istog perioda 2019. bio je 19.384, pa se beleži pad od 218, odnosno za 1,1 odsto. Do