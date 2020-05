Nosi kratku kosu i široku odeću: Ćerka Anđeline i Breda želi da postane dečak: Planira hormonalne terapije, a onda i promenu pola

Blic pre 6 sati | J. M. I.

Bivši glumački par Bred Pit i Anđelina Džoli nikada javno nisu potvrdili, ali se u medijima šuška kako je njihova biološka ćerka Šiloh transrodna osoba.

Šiloh, najstarije biološko dete bivšeg bračnog para, savršen je miks svojih slavnih roditelja sa svojom plavom kosom i svetlim plavim očima. Poznata je po svom dečačkom stilu i rodnoj neutralnosti, a kruže glasine da je transrodna od svoje druge godine. Iako Anđelina i Bred to nikada nisu potvrdili, potpuno podržavaju svoje dete. Ona je već kao jako mala zahtevala da joj se obraćaju u muškom rodu, no roditelji su pretpostavljali da je to zato što ima stariju braću.