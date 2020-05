Oblačno, nestabilno, kiša i grmljavina – još koliko ovako

RTS pre 1 sat

U Srbiji će biti promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. U Beogradu promenljivo oblačno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom s većom verovatnoćom posle podne.

Vreme promenljivo oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Na visokim planinama provejavanje snega. Temperatura od 16 stepeni do 22 stepena. Sutra promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, a od sredine dana i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Samo će pre podne na severu zemlje biti suvo, s dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 6 do 11 stepeni, najviša dnevna od 15 do 21 stepen, u Beogradu 19 stepeni. U narednih