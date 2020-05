Pogledajte Ranili su ga, pa zapalili auto i pobegli: Novi detalji pucnjave na vođu kavačkog klana (foto+video)

Večernje novosti pre 4 sata | Novosti Online

Dvojica napadača teško ranila Radoja Zvicera u obračunu u elitnom delu Kijeva. Posle "sačekuše" zapalili automobil, plamen zahvatio jednog od njih

Radoje Zvicer, navodni vođa kavačkog kriminalnog klana, teško je ranjen u Kijevu. To je Novostima potvrđeno iz vrha Uprave policije, a snimak zločina nad njim zabeležile su nadzorne kamere. Novosti saznaju i da je u Zvicera ispaljeno najmanje pet metaka. On je pogođen u stomak i grudi. Zvicer je hospitalizovan. Lekari mu se, kako mediji prenose, bore za život. Dve nepoznate osobe pucale su na Zvicera, a do napada je došlo u blizini elitnog stambenog kompleksa