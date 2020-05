Korona presek: U svetu zaraženo 2.936.344 osoba, 98 odsto nije životno ugroženo

Blic pre 1 sat

U svetu su virusom korona trenutno zaražene 2.936.344 osobe od ukupno 5.792.992 slučaja koliko je zabeleženo od početka pandemije, podaci su statističkog portala "Vorldometar".

To znači da je u 2.499.168 slučaja došlo do ozdravljenja, dok su 357.480 završena smrtnim ishodom, podaci su do 9.00 časova. Svetska zdravstvena organizacija upozorila je da podaci o broju osoba koje su ozdravile nisu precizni jer sve zemlje ne šalju ažurirane spiskove. Među aktivnim slučajevima, 98 odsto je sa lakšim ili srednjim simptomima, odnosno oboleli nisu životno ugroženi. Najviše slučajeva ukupno je zabeleženo u SAD, a slede Brazil, Rusija, Španija, Velika