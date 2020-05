Zaraza do sada odnela 153 života: U BiH Od korona virusa oporavio se 1.781 oboleli

Blic pre 3 sata | Maja Radoja

U Bosni i Hercegovini na korona virus pozitivne su ukupno 2.462 osobe, pokazuju poslednji podaci Ministarstva civilnih poslova BiH.

Od ovog broja, u Republici Srpskoj korona virusom zaražene su ukupno 1.383 osobe, u FBiH 1.059, a u Brčko distriktu 20 osoba, piše Srpskainfo. Do sada je u BiH na korona virus ukupno testirano 62.567 uzorka, od čega u Srpskoj 25.737, u FBiH 36.071, a u Brčkom 759 uzoraka. U BiH do sada se od korona virusa oporavila ukupno 1.781 osoba. U Republici Srpskoj oporavile su se 833 osobe, u FBiH 932, a u Brčkom 16 osoba. Od posledica korona virusa u Bosni i Hercegovini do