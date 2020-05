Očekuje se pad turizma u svetu za 70 odsto

RTV pre 38 minuta | Tanjug

NJUJORK - Očekuje se da će globalni turizam opasti za 70 odsto ove godine u odnosu na prošlu, izjavio je šef Svetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija (UNVTO).

Prethodne globalne krizne situacije dovodile su do pada turizma za 10 do 20 odsto, ali pandemija kovid-19 je gora, rekao je generalni sekretar UNVTO Zurab Pololikašvili na video konferenciji za novinare s govornicima u Madridu, prenosi CNN. Ovog leta više ljudi će putovati kopnenim putem, nego avionima, a planinski turizam biće popularniji od plaža, rekao je Pololikašvili. UNVTO očekuje da će se više međunarodnih letova nastaviti u septembru ako virus do tada bude