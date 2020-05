SAD: Probni let aviona sa električnim pogonom i lansiranje rakete sa kosmodroma Kenedi

RTV pre 29 minuta | Tanjug

LONDON - Najveći avion na električni pogon trebalo bi danas da poleti na probni let u trajanju od 30-ak minuta iznad američke savezne države Vašington, izvestio je londonski Gardijan.

Avion marke cesna, tip Karavan koji prima 9 putnika, opremljen električnim motorom vinuće se sutra u nebo samo sa pilotom na probni let prosečnom brzinom od oko 180 kilometara na čas. Očekuje se da avion doleta do 100 milja, bude komercijalizovan do kraja iduće godine. Lansiranje rakete sa kosmodroma Kenedi prvi put bez publike Za danas je najavljeno lansiranje rakete privatne američke kompanije Spejs Iks sa dva člana posade iz Kosmičkog centra Kenedi na Floridi,