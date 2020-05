Honor ulazi na 5G tržište sa modelom X10

Blic pre 31 minuta | A. L.

Honor je započeo osvajanje 5G tržišta sa svojim prvim 5G telefonom u popularnoj X seriji.

Telefon je pušten za sada samo u Kini a za osam minuta prodato je čak 100.000 uređaja. Honor X10 radi na prvom 5G čipsetu Kirin 820 koji omogućava dvostruki mod 5G prijema signala, što znači da uređaj može da radi na svim mrežama. On, kao i ostali Honor telefoni ima Android operativni sistem, ali je zbog amweričke zabrane, on uparen sa Huawei AppGallery. Telefon ima ekran od 6.63 inča, u Full HD+ he rezolucije i opremljen je sa popup kamerom. Njena rezolucija je