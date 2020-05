Stojiljković: Privremeno zaustavljeni otkazi

Danas pre 44 minuta | Piše: FoNet

Predsednik sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković ocenio je danas da je država isplatom minimalca, koju je odredila kao pomoć privredi, zaustavila otpuštanje zaposlenih, ali je pitanje kakav će konačan broj nezaposlenih biti na jesen, kada se bude video konačan efekat mera.

Neki poslodavci od svojih zaposlenih traže da vrate deo minimalca koji isplaćuje država, kako bi od tog novca platili poreze i doprinose, ukazao je Stoiljković za N1 i upitao: „koji je to mentalni sklop, koji je to egotrip u kojem se misli samo u sebi, koja je to pohlepa“. To je prekršaj, zloupotreba položaja, za to se krivično odgovara. To je očigledan primer mobinga i povratak u sivu ekonomiju. Posao za poreske inspekcije i poresku službu. To je novac koji ste