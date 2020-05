Supruga policajca monstruma zgrožena: Odmah podnela zahtev za razvod, a evo šta je poručila posle ubistva Džordža Flojda

Kurir pre 4 sata

Amerika je na nogama zbog ubistva Afroamerikanca Džordža Flojda koga je ubio policajac Derek Čovin jer mu je, tokom privođenja u Mineapolisu, klečao na vratu skoro 9 minuta i tako ga ugušio.

Širom zemlje izbili su masovni protesti koji su se u mnogim gradovima pretvorili u nerede, a supruga glavnooptuženog policajca, Keli Čovin, podnela je zahtev za razvod. Njen advokat je potvrdio da se za to odlučila posle 10 godina braka. Kellie Chauvin, Through her attorney wife of former Officer Derek Chauvin the former Minneapolis Police Officer charged with murdering #GeorgeFloyd released a statement saying she is devastated by Floyd’s death, sends condolences