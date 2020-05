Marković: Čestitam Zvezdi titulu, na njima je da li je regularno ili ne

Večernje novosti pre 6 sati | Beta

Dobro smo igrali, dobro se osećali i sada idemo da osvojimo Kup. A, što se tiče ovog prvenstva, tako je, kako je. Drugi smo i to je okej - kazao je Lazar

Fudbaler Partizana Lazar Marković čestitao je danas Crvenoj zvezdi na tituli šampiona Srbije, ali je ostavio otvorenim pitanje da li je to regularno ili ne. - Titulu uvek ciljamo. Nismo zadovoljni drugim mestom, ali tako je, kako je, Zvezda je osvojila titulu, čestitam im. Da li je bilo regularno ili ne, na njima je, i to je to - rekao je Marković posle utakmice protiv Mladosti u razgovoru sa portparolom Partizana. Crvena zvezda je u petak pobedila Rad i tri kola