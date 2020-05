"Da li je zvezda regularno osvojila: Titulu?" Markovićeva izjava potresa Srbiju: Nama ostaje da osvojimo kup!

Blic sport pre 1 sat

Napadač Partizana Lazar Marković dao je izjavu koja će odjeknuti.

Odmah po okončanju utakmice Partizana i Mladosti (4:1) u Humskoj, Marković je dao komentar, piše B92. Crno-beli su potvrdili drugo mesto u Superligi, odmah iza Crvene zvezde, ali je Marković izrazio sumnju u regularnost. "Uvek ciljamo titulu. Što se tiče ove sezone tako je kako je... Drugi smo i to je u redu. Nismo zadovoljni, ali tako je. Zvezda je osvojila titulu, ja im čestitam. Da li je bilo regularno ili ne? Na njima je, to je to", rekao je Marković. Partizanu