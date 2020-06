Dominik Tim: Radujem se, prvi put dolazim u Srbiju

Dnevnik pre 2 sata | Tanjug

BEOGRAD: Austrijski teniser Dominik Tim, uz Novaka Đokovića najveća zvezda turnira "Adria Tour" u Beogradu, izjavio je da se raduje prvom dolasku u Srbiju.

"Neverovatno, ali nikada do sada nisam bio u Srbiji. Ne znam zašto je to tako, jer kod vas postoji mnogo juniorskih turnira, a čuo sam i dosta sjajnih stvari o državi. Samim tim, neobično je da nisam dolazio ranije, ali eto, i to je dodatni razlog zašto sam veoma lako doneo odluku da učestvujem na ovom događaju. Radujem se dolasku u Srbiju, u Beograd, i želim da saznam više o vašoj zemlji", izjavio je Tim. Austrijanac, koji je ove godine odigrao spektakularfno