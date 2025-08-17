Blagojević hrabri igrače: Uvek gađaj Mesec, jer čak i ako promašiš, ostaćeš među zvezdama

Trener Partizana Srđan Blagojević istakao je pred meč sa IMT-om u okviru petog kola Superlige Srbije da meč sa Hibernijanom treba da im predstaljva motivaciju za nastavak sezone i da je evidentan napredak ekipe.

Trener crno-belih je pred meč sa IMT-om koji se igra u Humskoj u ponedeljak od 19. časova istakao da što pre moraju da zaborave Hibernijan, ali da će im to predstavljati podstrek u nastavku sezone. "Edinburg je iza nas. Tužan kraj. Pokušali smo u minula dva dana da revanš sa Hibernijanom potisnemo iz misli, iako je bilo dosta dobrih stvari koje će predstavljati podstrek za ono što sledi u prvenstvu i kupu. Svakojaka ikustva koje su mladi momci proživeli kroz šest