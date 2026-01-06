Denver posle produžetka pobedio Filadelfiju, Jokić u ulozi trenera (VIDEO)

Košarkaši Denvera pobedili su u noći između ponedeljka i utorka na gostujućem terenu posle produžetka Filadelfiju 125:124, u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).Denver su do pobede predvodili Džejlen Piket sa 29 poena i sedam asistencija, Pejton Votson sa 24 poena i sedam skokova, Zeke Nađi sa 21 poenom i osam skokova i Brus Braun sa 19 poena i šest skokova. Srpski centar Nikola Jokić nije igrao zbog povrede. Jokić je bio na klupi i u nekoliko navrata
