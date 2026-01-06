Adelman: "Jedinstvena pobeda zato što naš najbolji igrač nije igrao"

Košarkaši Denvera ostvarili su veliku pobedu protiv Filadelfije 125:124 budući da su igrali bez sedmorice najboljih igrača.

Trener Nagetsa Dejvid Adelman je posle ove pobede u produžetku bio ponosan na ekipu, pogotovo zbog činjenice da u timu nije bilo Nikole Jokića. "Ova pobeda je drugačija... Ona je jedinstvena zato što naš najbolji igrač nije igrao", rekao je Adelman i dodao: "Bila je ovo grupa momaka koja je pronašla način da to uradi sa borbenošću, trudom i pravovremenim pogađanjem šuteva. I mislim da je to nešto o čemu će, kada budu stariji, za 20 godina od sada, verovatno popiti