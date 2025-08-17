Ofk Beograd izveo akciju za udžbenike: Superliga dugo nije videla ovako idealnu kontru

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Fudbaleri OFK Beograda savladali su TSC sa 3:1 uz dva gola rezerviste Džeja Enema, koji je ovog leta stigao u OFK iz Venecije i pokazao da će biti ozbiljno pojačanje.

Holandski napadač je ušao u igru kao rezervista u 63. minutu umesto Stefana Šćepovića i samo šest minuta mu je bilo dovoljno da pokaže da će biti velika pretnja za mnoge golmane u Srbiji. Iskoristio je asistenciju Stefana Despotovskog u 69. minutu i matirao golmana Veljka Ilića i tada je OFK preokrenuo na 2:1, iako je na poluvremenu gubio sa 1:0. Sve je rešeno u 88. minutu, kada je Enem postigao svoj drugi gol, kome je prethodila vrhunska akcija, kao iz udžbenika.
Ključne reči

FudbalSuperligaOFK Beograd

