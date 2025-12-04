Kad i gde možete gledati važnu utakmicu rukometašica Srbije na Svetskom prvenstvu?

Rukometašice Srbije nakon sjajnog preokreta, nadoknađenih šest golova zaostatka i pobede protiv selekcije Španije rezultatom 31:29 u dobrom raspoloženju očekuju narednu utakmicu na Svetskom šampionatu.

Protivnik je ekipa Farskih Ostrva, a pobeda bi predstavljala veoma važan korak ka plasmanu u četvrtfinale ovog takmičenja. Utakmica je na programu u četvrtak, 4. decembra od 15.30, uz direktan prenos na kanalima RTS 1 i Arena Premijum 1. Poslednji, potencijalno i odlučujući meč sa prolaz u četvrtfinale Svetskog prvenstva Srbija igra protiv Crne Gore 6. decembra. Bonus video: Dragana Cvijić posle pobede nad Španijom