Sjajna nedelja za OFK Beograd: Džej razbio TSC u Topoli

Sport klub pre 51 minuta  |  Autor: Nikola Stamenić
Sjajna nedelja za OFK Beograd: Džej razbio TSC u Topoli

Vodio je TSC na poluvremenu, ali izgubio je od OFK Beograda na domaćem terenu u 5. kolu Super lige Srbije - 1:3 u Bačkoj Topoli.

Preokret je najavio sjajnim golom Nikola Knežević, a potpisao ga sa dva pogotka Džej Enem Nekadašnji đak Ajaksa ušao je u 63. minutu i za kratko vreme na terenu postao čovek odluke. Dočekao je prvo lep pas Despotovskog i fino realizovao šansu, a TSC je nokautiran posle fantastične akcije u 88. minutu. Enem je počeo i završio akciju. Cvetković i direktan asistent Bezera ostavrili su najbolju kombinaciju na meču, a Holanđaninu na kraju nije bilo teško da pogodi
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

OFK Beograd slavio u Bačkoj Topoli, remi u Kragujevcu, Pančevci deklasirali niški Radnički

OFK Beograd slavio u Bačkoj Topoli, remi u Kragujevcu, Pančevci deklasirali niški Radnički

RTV pre 35 minuta
Hibernijan mora da se arhivira: Trener Partizana se dotakao IMT, Popovića, ali i Nastasića

Hibernijan mora da se arhivira: Trener Partizana se dotakao IMT, Popovića, ali i Nastasića

Euronews pre 1 sat
OFK šokirao "TSC arenu" - iz keca u dvojku

OFK šokirao "TSC arenu" - iz keca u dvojku

B92 pre 1 sat
Ofk Beograd izveo akciju za udžbenike: Superliga dugo nije videla ovako idealnu kontru

Ofk Beograd izveo akciju za udžbenike: Superliga dugo nije videla ovako idealnu kontru

Telegraf pre 1 sat
Ofk Beograd gubio na poluvremenu, pa "okrenuo" TSC u gostima: Džej Enem pokazao da će biti ozbiljno pojačanje!

Ofk Beograd gubio na poluvremenu, pa "okrenuo" TSC u gostima: Džej Enem pokazao da će biti ozbiljno pojačanje!

Telegraf pre 1 sat
"Dva dana potiskujemo tužne misli..." Srđan Blagojević, trener Partizana, pred novi izazov crno-belih: Niko ih nije pobedio na…

"Dva dana potiskujemo tužne misli..." Srđan Blagojević, trener Partizana, pred novi izazov crno-belih: Niko ih nije pobedio na svom terenu!

Večernje novosti pre 51 minuta
Srđan Blagojević pred duel sa IMT-om: Ne očekuje nas laka utakmica, Oni nemaju poraz u gostima

Srđan Blagojević pred duel sa IMT-om: Ne očekuje nas laka utakmica, Oni nemaju poraz u gostima

Dnevnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

AjaxBačkaAjaksOFK BeogradTopola

Sport, najnovije vesti »

Zvezda izdala važno saopštenje za navijače

Zvezda izdala važno saopštenje za navijače

Danas pre 1 sat
SLS: OFK Beograd preokretom do pobede u derbiju, remi u Kragujevcu

SLS: OFK Beograd preokretom do pobede u derbiju, remi u Kragujevcu

Danas pre 36 minuta
Maestralna partija Vučevića u pobedi Crne Gore

Maestralna partija Vučevića u pobedi Crne Gore

Danas pre 2 sata
Slovenci se oglasili o stanju Dončićeve povrede

Slovenci se oglasili o stanju Dončićeve povrede

Danas pre 3 sata
Sinovi NBA asova među osvajačima zlata za Srbiju na Šampionatu Evrope

Sinovi NBA asova među osvajačima zlata za Srbiju na Šampionatu Evrope

Danas pre 3 sata