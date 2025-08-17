Sjajna nedelja za OFK Beograd: Džej razbio TSC u Topoli

Vodio je TSC na poluvremenu, ali izgubio je od OFK Beograda na domaćem terenu u 5. kolu Super lige Srbije - 1:3 u Bačkoj Topoli.

Preokret je najavio sjajnim golom Nikola Knežević, a potpisao ga sa dva pogotka Džej Enem Nekadašnji đak Ajaksa ušao je u 63. minutu i za kratko vreme na terenu postao čovek odluke. Dočekao je prvo lep pas Despotovskog i fino realizovao šansu, a TSC je nokautiran posle fantastične akcije u 88. minutu. Enem je počeo i završio akciju. Cvetković i direktan asistent Bezera ostavrili su najbolju kombinaciju na meču, a Holanđaninu na kraju nije bilo teško da pogodi