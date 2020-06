Pravi rat na ulicama amerike: Policija ubila demonstranta u razmeni vatre na protestima u Kentakiju (video)

Kurir pre 1 sat

Najmanje jedna posba je poginula tokom protesta zbog smrti Afroamerikanca Džordža Flojad u Luisvilu u Kentakiju, kada su snage bezbednosti otovrile vatru na demonstrante.

Šef policije u tom gradu Stiv Konrad rekao je da se incident dogodio kada su pripadnici gradske policije i nacionalna garda pozvani da rasteraju veliku grupu ljudi na parkingu ispred jednog marketa. A man in Louisville was shot and killed by police just after midnight Monday morning. https://t.co/bG7VqrZNg5 — CBS This Morning (@CBSThisMorning) June 1, 2020 "Policajci i vojnici su počeli da raščišćavaju parking, a u jednom trenutku je na njih pucano. I policija i