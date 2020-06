Region: Nagli skok broja obolelih u Severnoj Makedoniji, jedna osoba preminula u Sloveniji

RTV pre 1 sat | Tanjug

SKOPLJE - U protekla 24 sata u Severnoj Makedoniji je zabeležen najveći broj obolelih od korona virusa od početka februara, nakon što su ublažene neke restriktivne mere i otvoreni su restorani i kafići.

Ministar zdravstva Venko Filipče saopštio je danas da je u proteklom danu registrovano 89 novih slučajeva kovida-19, a od posledica te bolesti preminulo je još sedam osoba. Od početka epidemije obolelo je 2.315 ljudi, a preminulo je 140 pacijenata. Zbog naglog povećanja broja obolelih biće odloženo najavljeno otvaranje granica, rekao je Filipče. On je istakao da će ponovo biti vraćene sme mere ukoliko do kraja nedelje ne dođe do značajnog pada broja novoobolelih.