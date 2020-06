Viz er ponovo leti iz Niša do Beča

Danas pre 2 sata | Piše: Beta

Mađarska avio-kompanija „Viz er“ obnovila je danas letove sa niškog aerodroma do Beča, obavljeno je na njihovom sajtu.

Od petka, 5. juna „Viz er“ pokrenuće ponovo i linije koje ima ka Memingemu, Malmeu i Bazelu. „Viz er“ je prva avio kompanija koja je obnovila letove sa aerodroma „Konstantin Veliki“, letom od Dortmunda do Niša, 22. maja. Avio-kompanija „Er Srbija“ najavila je da će od 16. juna iz Niša opet leteti za Nirnberg i Frankfurt. Avioni „Er Srbije“ će između 16. i 30. juna iz Niša ponovo početi da lete do Frankfurta (Han) i Nirnberga, dok će se posle 1. jula leteti i do