VREMENSKA PROGNOZA Znatno toplije

NOVI SAD: Znatno toplije sa dužim sunčanim periodima uz promenljivu oblačnost ujutru. Vetar umeren južni i jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 11, a maksimalna 27 stepeni.

VOJVODINA: Znatno toplije sa sunčanim periodima uz nešto više oblaka ujutru, kada je moguća kratkotrajna kiša. U toku dana pretežno suvo. Vetar umeren južni, na severu umeren do pojačan jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 10, a maksimalna 27 stepeni. SRBIJA: Znatno toplije s više sunčanih sati uz dnevni razvoj oblaka koji može usloviti retku pojavu kiše na severu. Vetar slab do umeren južni, u Vojvodini umeren do pojačan jugozapadni. Pritisak