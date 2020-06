(Video): Mirko Šijan ne prestaje da pravi haos Ovog puta se pred kraj žurke skinuo go do pojasa, snimak ga otkrio

Blic pre 2 sata | J. M. I. , Lj.T.

Mirko Šijan, sin Goce Božinovske, napravio je haos na proslavi rođenja malog Željka Ražnatovića na Dedinju, na kojoj se pojavio mrtav pijan, a sinoć je na žurki u Titelu ponovo pravio karambol. On se ovog puta pred kraj žurke skinuo go do pojasa i nastavio da pije. Sve vreme se ludo provodio zajedno sa njegovom izabranicom Bojanom Rodić, ali i Veljkom Ražnatovićem koji je sedeo za istim stolom. Nema šta, Šijan je odlučio da veoma veseo i razdragan proslavi rođenje