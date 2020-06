Tiodorović: U naredne dve nedelje možemo da očekujemo porast broja obolelih

Blic pre 1 sat | I.G.Ž.

Član Kriznog štaba Vlade Srbije dr Branislav Tidorović rekao je danas da će se u naredne dve nedelje povremeno dešavati porast broja obolelih od korona virusa, ali da razloga za zabrinutost nema.

On je za "Vesti TV Prve", odgovarajući na pitanja šta sada znači nagli porast broja obolelih kao i da li će doći do uvođenja novih mera i da li bi zbog toga trebalo da budemo zabrinuti, rekao da razloga za strah nema, ali ima za oprez. - Mi se nalazimo u situaciji kada bi trebalo očekivati ovakve oscilacije. Moramo biti svesni da vršimo veliki broj testitanja. Testiramo možda i više nego svi oko nas. To je dokaz da se brinemo da svi građani budu zbrinuti, a