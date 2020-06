Vlade Divac sa porodicom na protestima u Americi: Supruga citirala Martina Lutera Kinga (FOTO)

Vesti online pre 27 minuta

Legendarni srpski košarkaš Vlade Divac, sa porodicom, kao i Peđom Stojakovićem i Bogdanom Bogdanovićem, podržali su svojim prisustvom proteste zbog ubistva Džordža Flojda u Sakramentu.

Delegacija košarkaškog kluba Kingsi, u kojoj su bili Divac, Stojaković i Bogdanović, bila je među 20.000 ljudi u protestnoj šetnji u glavnom gradu Kalifornije. – Pitanje koje najduže opstaje i koje je najbitnije u životu je: šta radiš za druge. Martin Luter King – napisala je Divčeva supruga Ana uz zajedničku fotografiju. Life's most persistent and urgent question is, 'What are you doing for others? Martin Luther King #blacklivesmatter #sacramentokings #vladedivac