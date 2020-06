I dalje bez sportskih takmičenja: Do 22. juna zabrana okupljanja više od 50 ljudi, ugostiteljima ograničeno radno vreme

Blic pre 1 sat | VALENTINA MIŠLJENOVIĆ

S ciljem prevencije širenja virusa korona i COVID-19 bolesti u Srpskoj do 22. juna na snazi je zabrana svih javnih okupljanja u grupama većim od 50 osoba na javnom mjestu, odlučio je danas Republički štab za vanredne situacije. Do istog datuma ostaje i ograničenje radnog vremena ugostitelja do 23 časa. Takođe, zabranjuju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista, saopšteno je nakon sednice Štaba. Pored toga, Štab je danas doneo i Zaključak o