Brnabić: Ukoliko roba iz centralne Srbije bude ulazila na Kosovo steći će se uslovi za nastavak dijaloga

Danas pre 6 sati | Piše: FoNet

Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da će moći da se kaže da su se stekli uslovi za nastavak dijaloga Beograda i Prištine, ukoliko u narednih nekoliko dana roba iz centralne Srbije bude ulazila na Kosovo i Metohiju bez ikakvih novih tarifnih i bilo kakvih drugih barijera.

Tokom posete Arilju Brnabić je istakla da Beograd nema nikakav problem da sedne za pregovarački sto sa predstavnicima Prištine. „Mi zaista želimo da se što pre nastavi dijalog Beograda i Prištine i to je u našem interesu, poručila je Brnabić“, saopšteno je na sajtu Vlade. Premijerka je pozdravila i vest da su se stekli uslovi za otvaranje granice Crne Gore prema Srbiji. „Znala sam da će se steći uslovi za to, zato što je to važno za njihov turizam, a i zato što je