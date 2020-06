Zbog sumnje da pomaže škaljarcima: Saslušan zatvorski policajac iz Bijelog Polja

Blic pre 4 sata

Hapšenje zatvorskog policajca Ivana Brnovića, osumnjičenog da je pomagao pripadnicima kavačkog klana, nije usamljen slučaj.

Televizija "Vijesti" saznaje da je nedavno uhapšen i saslušan zatvorski policajac Danilo Femić iz Bijelog Polja, i to zbog sumnje da pomaže škaljarcima. Prema izvorima TV Vijesti, taj zatvorski policajac privođen je u okviru istrage koja se vodi zbog ubistva Šćepana Roganovića iz Herceg Novog, te da nije isključena mogućnost da će se upravo on uskoro naći na spisku osumnjičenih. Nakon date izjave, on je pušten, a reč je o sinu sudije Vrhovnog suda, Branimira