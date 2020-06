Mali: Evrostat potvrdio da Srbija ima najveći privredni rast u Evropi

N1 Info pre 1 sat | Beta

Ministar finansija Siniša Mali je ocenio da su još jednom potvrđeni odlični ekonomski rezultati koji su postignuti u Srbiji jer je, prema ažuriranim podacima Evrostata, statističke službe EU, Srbija po međugodišnjem rastu bruto domaćeg proizvoda (BDP) u prvom kvartalu ove godine na prvoj poziciji, među 38 evropskih ekonomija.

On je u saopštenju rekao da je prvo mesto Srbije sa stopom rasta BDP-a od pet odsto u prvom kvartalu rezultat napora uloženih u reformu javnih finansija, ali i razvoj privrede. "To je i najbolji odgovor za sve one koji su sumnjali u nas i u našu snagu da ćemo biti broj jedan. Često se dešava da mi sami u sebe ne verujemo, da verujemo da su svi drugi bolji od nas, ali pogledajte sada. Dakle, u uslovima najveće ekonomske krize ikada, mi smo broj jedan u Evropi po