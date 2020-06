Vremenska prognoza - 10. jun

RTS pre 1 sat

Jutarnja temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno uz kišu i pljuskove. Temperatura do 25 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (izvor: RHMZ) 10.06.2020. Sreda Promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 12 do 17, najviša od 24 do 27 stepeni. Lokalna pojava grmljavina sa količinom padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3h, verovatnoća 85%. 11.06.2020. Četvrtak Promenljivo oblačno i nestabilno, od sredine dana