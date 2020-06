Vesić posle nevremena: Situacija se normalizuje; Očekuju se nove padavine - gradske službe spremne

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti online

Situacija u Beogradu se, posle snažnog nevremena, polako normalizuje, izjavio je večeras zamenik gradonačelnika Goran Vesić

Situacija u Beogradu se, posle snažnog nevremena, polako normalizuje, izjavio je večeras zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Vesić je dodao da se u operativnom centru Uprave za vanredne situacije Grada Beograda prati situacija u vezi sa velikom količinom padavina u poslednjih nekoliko sati. Kako je rekao, prema podacima RHMZ-a, u Košutnjaku palo 52 litra kiše u periodu od 17 do 20 časova, a u centru grada oko 50 litara. On je naglasio da je to izazvalo probleme u