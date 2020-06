Prelević: Zašto je sporna fotografija ostala u telefonu vraćenom novinarki KRIK-a?

Danas pre 37 minuta | Piše: Beta

Sin predsdnika Srbije, Danilo Vučić ima pravo da na javnom mestu bude s kim god želi i ima pravo na obezbeđenje, i tu ništa nije sporno, ali je preteći način na koji je novinarki KRIK-a u sredu uveče u Beogradu oduzet telefon kojim ga je slikala, izjavio je danas advokat Božo Prelević.

On je to rekao agenciji Beta povodom toga što je novinarki tog portala grupa ljudi oduzela telefon dok je snimala sina predsednika Srbije u društvu s vođama navijačkih grupa Aleksandrom Vidojkovićem, zvanim „Rošavi“, i Nemanjom Srećkovićem. „Da je Danilo Vučić bio u društvu s nekim profesorom, sportistom ili akademikom, ništa ne bi bilo sporno, niti bi novinaru bio oduzet telefon“, rekao je on. Prelević smatra da će pitanje ko je tu sprovodio zakon – i koji zakon,