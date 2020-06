Seks i psihologija: Zavirite u svet seksualnih terapeuta

Danas pre 5 sati | Piše: BBC News na srpskom

Upozorenje: Tekst sadrži teme za odrasle Kao i u slučaju svih drugih seksualnih terapeuta, razgovori Pitera Sedingtona sa klijentima su poverljivi i on nikad ne bi izdao njihovo poverenje.

Njegove priče o klijentima ovde samo su inspirisane radom koji je obavljao sa mladim ljudima tokom godina rada kao terapeut. Razgovaram sa ljudima o njihovim najintimnijim tajnama dok oni ne znaju skoro ništa o meni – i to tako mora da bude. Ja sam seksualni terapeut, tako da ljudi dolaze kod mene da im pomognem oko svega, od erektilne disfunkcije, preko bolnog seksa do vaginizma, stanja u kom se vagina stisne prilikom pokušaja penetracije. Ako me klijent pita: „Da