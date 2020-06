Milojević se posle deset godina oprostio od Mege

Danas pre 8 sati | Piše: Beta

Posle deset godina provedenih u Mega Bemaksu, osam na mestu trenera, Dejan Milojević se večeras revijalnom utakmicom U Beogradu oprostio od tog kluba.

„Deset godina sam bio u Megi, tih deset godina mi je proletelo. Lepih događaja je bilo, mnogo igrača je prošlo kroz Megu, bilo je veliko zadovoljstvo da radim sa njima. Hvala svima koji koji su bili tu, jer bismo mogli da napravimo sve što smo napravili ovih godina“, rekao je Milojević za Sport klub. Njegovi nekadašnji saigrači i igrači ističu da je on, pre svega, dobar čovek. „Meni je to najbitnije. To su stvari koje ljudima najviše znače. Pokušavam da budem dobar