Primera se vratila, Sevilja slavila u velikom derbiju

N1 Info pre 1 sat | Maja Todić

Na stadionu Sančez Pichuan odigrana je prva fudbalska utakmica u Španiji od 10. marta. U derbiju Andaluzije između Sevilje i Betisa, sa virtuelnim navijačima i ranije snimljenim zvukom navijanja, pobedila je ekipa Sevilje rezultatom 2:0.

Sevilja je bila bolja u prvom poluvremenu, stvorila tri lepe šanse, ali nije bilo golova. Odlični Lukas Okampos je u 14. minutu pogodio prečku, u 25. je Kunde sa 5 metara glavom šutirao pored gola, a pet minuta kasnije posle prodora Munira šansu je imao i Luk de Jong. Half time in Nervión What have you all made of the first half? ⚪️ #ElGranDerbi #WeareSevilla pic.twitter.com/21nUc88nno U nastavku utakmice Sevilja opet prva dolazi do šanse, posle prodora Navasa