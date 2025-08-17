Preminuo Dobrivoje Tanasijević – Den Tana

Preminuo je Dobrivoje Tanasijević. Čovek fudbala, čovek biznisa, čovek velikog srca. Dovoljno je bilo reći Den Tana. Neko ko je harizmom i dobrom hranom osvojio Holivud, bio veliki navijač svoje Srbije i Crvene zvezde. Rođen pre 90 godina u Čibutkovici, igrao je u omladinskom timu Crvene zvezde. Put ga je odveo u belgijski Anderleht, igrao je i za nemački Hanover, a fudbalsku karijeru završio je u Kanadi. U SAD je razvio biznis sa restoranima, ali bez fudbala nije