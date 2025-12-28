Jokićeva magija ne prestaje! Još jedan brutalan tripl-dabl i partija za udžbenike! Srbin blistao na Floridi, ali nije mogao sam - Denver ispustio pobedu!

Kurir pre 2 sata
Jokićeva magija ne prestaje! Još jedan brutalan tripl-dabl i partija za udžbenike! Srbin blistao na Floridi, ali nije mogao…

Još jedna čudesna partija srpskog košarkaša Nikole Jokića nije pomogla Denveru da izbegne poraz na Floridi.

Loše drugo poluvreme skupo je koštalo Nagetse, Orlando je posle velikog preokreta slavio rezultatom 127:126. Denver je sjajno otvorio utakmicu, imao je u jednom momentu i 17 poena prednosti i delovalo je da će rutinski zabeležiti trijumf na ovom meču, međutim, zahvaljujući Entoniju Bleku i Dezmondu Bejnu domaćin je uspeo da se vrati u meč i trijumfuje posle izuzetno neizvesne završnice. Imao je Denver za pobedu, ali je Džamal Marej promašio u poslednjoj sekundi.
